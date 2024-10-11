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Чемпионат Испании. Ла Лига

Щесны оценил перспективы «Барселоны» в Лиге чемпионов

11 Октября 2024 • 03:32 Комментировать
Барселона
...
Бавария
23.10 22:00

Голкипер «Барселоны» Войцех Щесны рассказал, что думает о шансах команды на успех в Лиге чемпионов.

34-летний поляк был подписан в начале октября в качестве замены травмированному Марку-Андре тер Штегену.

«Входит ли «Барселона» в число фаворитов Лиги чемпионов? В этом турнире есть клубы, которые всегда играют на победу. Судя по тому, что я видел до и после своего приезда сюда, у «Барселоны» очень хорошая команда, очень молодая. Уверен, каждый выложится на 100%, чтобы выиграть трофеи.

Даже если в этом сезоне «Барселона» не добьётся триумфа в Лиге чемпионов, у клуба отличное будущее. Я вижу, что все игроки, которым по 17, 18 и 19 лет, действительно показывают футбол высшего уровня», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Щесны.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Войцех Щесны

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