Щесны оценил перспективы «Барселоны» в Лиге чемпионов

Голкипер «Барселоны» Войцех Щесны рассказал, что думает о шансах команды на успех в Лиге чемпионов.

34-летний поляк был подписан в начале октября в качестве замены травмированному Марку-Андре тер Штегену.

«Входит ли «Барселона» в число фаворитов Лиги чемпионов? В этом турнире есть клубы, которые всегда играют на победу. Судя по тому, что я видел до и после своего приезда сюда, у «Барселоны» очень хорошая команда, очень молодая. Уверен, каждый выложится на 100%, чтобы выиграть трофеи.

Даже если в этом сезоне «Барселона» не добьётся триумфа в Лиге чемпионов, у клуба отличное будущее. Я вижу, что все игроки, которым по 17, 18 и 19 лет, действительно показывают футбол высшего уровня», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Щесны.