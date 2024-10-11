Анчелотти считает, что без трансферов «Реал» может провалить сезон

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уверен в необходимости усиления команды.

Прямо сейчас в лазарете «сливочных» находятся многие важные игроки, включая Даниэля Карвахаля, Эдера Милитао и Давида Алабу. По сообщениям Marca, Анчелотти считает, что «Реал» нуждается в подписании новых футболистов. Специалист уже обратился с этим запросом к руководству. По мнению итальянца, команда рискует не достичь своих целей в текущем сезоне без усиления состава, учитывая многочисленные травмы и плотный график матчей.

19 октября мадридский гранд проведёт выездную встречу с «Сельтой» в рамках Ла Лиги.