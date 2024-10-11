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Маскерано: «Месси мог бы стать одним из лучших защитников в мире»

11 Октября 2024 • 02:01 Комментировать
Интер Майами
...
Нью-Инглэнд Революшн
20.10 01:00

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано раскрыл неожиданную сильную сторону Лионеля Месси.

Звёздный форвард, как принято считать, зачастую пренебрегает оборонительной работой, чтобы сохранить силы на подвиги в атаке. Тем не менее, по словам Маскерано, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» весьма одарён и в защитных компонентах.

«Возможно, Месси стал бы одним из лучших защитников мира, если бы играл в обороне. Ему было невозможно противостоять. Иногда в «Барселоне» мы играли один на один – обыграть его было нереально.

Некоторые нападающие способны защищаться, и Лео делал это очень здорово. Он был очень быстр, у вас практически не было шансов его обвести», – приводит Sport воспоминания нынешнего наставника молодёжной сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины Хавьер Маскерано Интер Майами ещё теги

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