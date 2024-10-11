Камавинга рассказал, что помогло Мбаппе адаптироваться в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался об адаптации в клубе Килиана Мбаппе.

Французский нападающий, ранее выступавший за «ПСЖ», перебрался в ряды «сливочных» минувшим летом на правах свободного агента.

«У Мбаппе всё складывается удачно. Он очень здорово владеет испанским, что облегчило адаптацию. Он простой, скромный человек, поэтому с лёгкостью вписался в коллектив. Он сразу понравился всем. Килиан забил много голов, он будет продолжать в том же духе и дальше», – цитирует Madrid Zone Камавинга.

В активе Килиана Мбаппе семь забитых мячей и одна результативная передача в 11 поединках за команду Карло Анчелотти.