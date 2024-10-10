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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави готов сыграть в ближайшем матче «Барселоны»

10 Октября 2024 • 23:57 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Гави восстановился после тяжёлой травмы и готов вернуться на поле.

20-летний игрок отсутствовал на протяжении 11 месяцев из-за повреждения крестообразной связки, полученного в матче за сборную Испании в ноябре прошлого года. Согласно обновлённым сведениям Diario Sport, возвращение Гави на поле может состояться в предстоящем поединке «Барселоны» с «Севильей», который пройдёт 20 октября. Хавбек наберёт необходимую форму до завершения международной паузы, то же самое касается и Фермина Лопеса, не игравшего с конца августа.

На данный момент коллектив Ханса-Дитера Флика лидирует в Ла Лиге, опережая мадридский «Реал» на три балла.

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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