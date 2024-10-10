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Беллингем забил впервые за 12 матчей

10 Октября 2024 • 23:47 Комментировать
Англия
1:2
Греция

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем прервал голевую засуху.

21-летний футболист отличился на 87-й минуте матча Лиги наций против Греции. Казалось, что точный удар хавбека спас «трёх львов» от поражения на «Уэмбли», однако в концовке греки забили второй мяч и отпраздновали победу.

Для Беллингема сегодняшний гол стал первым за долгое время – он не забивал в предыдущих 11 встречах за «Реал» и сборную Англии. Предыдущий мяч игрока датирован 30 июня – тогда он помог англичанам избежать поражения от Словакии на последних минутах основного времени поединка 1/8 финала Евро-2024.

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Реал Мадрид Сборная Англии Джуд Беллингем ещё теги

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