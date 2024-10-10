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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мингеса: «Кубарси просто невероятен»

10 Октября 2024 • 23:05 Комментировать
Испания
...
Дания
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12.10 21:45

Центральный защитник «Сельты» и сборной Испании Оскар Мингеса высказался о Пау Кубарси.

17-летний футболист «Барселоны» получил вызов в сборную Испании на октябрьские матчи Лиги наций против соперников из Дании и Сербии, который состоятся 12 и 15 числа соответственно.

«Всегда приятно видеть игроков, которые заявляют о себе в таком юном возрасте. Я хорошо знаю Кубарси, хоть и не видел всех его матчей. Он очень удивил всех. Играть за «Барселону» и сборную Испании в 17 лет – это очень непросто. Кубарси – невероятный, у него есть характер, он серьёзно относится к делу», – цитирует Sport Мингесу.

Дебют Пау Кубарси за сборную Испании состоялся в марте текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Сборная Испании Оскар Мингеса Пау Кубарси ещё теги

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