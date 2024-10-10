Мингеса: «Кубарси просто невероятен»

Центральный защитник «Сельты» и сборной Испании Оскар Мингеса высказался о Пау Кубарси.

17-летний футболист «Барселоны» получил вызов в сборную Испании на октябрьские матчи Лиги наций против соперников из Дании и Сербии, который состоятся 12 и 15 числа соответственно.

«Всегда приятно видеть игроков, которые заявляют о себе в таком юном возрасте. Я хорошо знаю Кубарси, хоть и не видел всех его матчей. Он очень удивил всех. Играть за «Барселону» и сборную Испании в 17 лет – это очень непросто. Кубарси – невероятный, у него есть характер, он серьёзно относится к делу», – цитирует Sport Мингесу.

Дебют Пау Кубарси за сборную Испании состоялся в марте текущего года.