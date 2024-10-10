В «Реале» приняли решение по зимним трансферам

В мадридском «Реале» обсуждают необходимость совершения подписаний в зимнее трансферное окно.

Разговоры о необходимости усиления состава стали особенно актуальными после травмы Даниэля Карвахаля, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. Как информирует журналист Хосе Феликс Диас, недавно главный тренер Карло Анчелотти встретился с директорами Хосе Анхелем Санчесом и Сантьяго Солари для обсуждения потенциальных январских трансферов. Все трое сошлись в том, что клубу требуется укрепить состав. Решение будет донесено до президента «Реала» Флорентино Переса, за которым остаётся последнее слово.