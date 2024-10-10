Гюлер: «Между мной и Анчелотти нет никаких проблем»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер рассказал о своих отношениях с наставником команды Карло Анчелотти.

— Между мной и Карло Анчелотти нет никаких проблем. В этом году я получаю больше игровых минут. Конечно, я хочу играть в каждом матче, но это нормально. Все хорошо, никаких проблем, — приводит слова Гюлера журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 19-летний Гюлер принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

19 октября «Реал» встретится на выезде с «Сельтой». Начало матча десятого тура Ла Лиги запланировано на 22:00 по мск.