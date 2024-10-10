Лапорта — о календаре: «Забастовка игроков — единственное решение»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о плотном календаре.

«Забастовка игроков — единственное решение, которое мы видим, чтобы остановить это. Игр слишком много, это очевидно. Темп слишком высок», — приводит слова Лапорты RMC Sport.

Ранее испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес не стал исключать, что футболисты могут организовать забастовку.

После девяти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея на счету 24 зачетных балла.

Следующий матч «Барселона» проведет 20 октября против «Севильи». Старт поединка десятого тура запланирован на 22:00 по московскому времени.