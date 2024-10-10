Стало известно, почему «Барселона» выбрала Ольмо вместо Нико Уильямса

Испанский полузащитник Дани Ольмо перебрался в «Барселону» минувшим летом.

Как стало известно Diario Sport, решение по трансферу Ольмо было принято главным тренером «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом. По данным источника, немецкий специалист отдал предпочтение Ольмо, а не Нико Уильямсу, так как рассматривал Рафинью Диаса в качестве основного вингера.

В текущем сезоне 26-летний Ольмо появился на поле в трех матчах испанской Ла Лиги, в которых отметился тремя забитыми голами.

Трудовой договор Ольмо с каталонским клубом рассчитан до середины 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.