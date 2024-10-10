Кубарси рассказал, как попал в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси вспомнил, как оказался в каталонском клубе. В системе «Барселоны» талантливый испанец находится с 12 лет.

— «Барселона» просто увидела меня на одном турнире, и после матча мне сказали, что хотят подписать со мной контракт. Я сразу ответил согласием, ведь это была моя мечта, — приводит слова Кубарси Barca Universal.

В текущем сезоне 17-летний Кубарси принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

Действующий контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до июня 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.