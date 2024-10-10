Вингер «Барселоны» Рафинья Диас может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает Diario Sport, в планы «Барселоны» не входит продажа Рафиньи, но он может быть пожертвован, если клуб сосредоточится на приглашении звезды следующим летом. При этом отмечается, что главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не собирается отпускать бразильца.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Трудовой договор Рафиньи с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.