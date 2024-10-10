Канчельскис не советует Захаряну возвращаться в РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» не считает, что Захаряну нужно возвращаться в Российскую премьер-лигу в аренду.

«Уехать из РПЛ сложно, а вот вернуться всегда можно успеть. Захарян – молодой парень, у которого еще вся карьера впереди, поэтому говорить о возвращении в РПЛ нет смысла. Ему не нужно возвращаться в аренду в РПЛ», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению Канчельскиса, если Захарян захочет уйти в аренду, то ему нужно смотреть в сторону европейских топ-лиг.

В настоящий момент Арсен Захарян восстанавливается от травмы. Всего за «Реал Сосьедад» россиянин провёл 40 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров.