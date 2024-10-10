Названы новые сроки восстановления Алабы в «Реале»

«Реал» имеет кадровые проблемы, и возвращение в строй защитника Давида Алабы могло бы серьёзно помочь мадридцам. Впрочем, австрийский футболист не вернётся к работе этой осенью. Как сообщает на своих страницах Relevo, на сегодняшний день план заключается в том, чтобы Алаба снова сыграл за «сливочных» в январе.

Таким образом, Давид Алаба может провести без футбола больше года – серьёзную травму колена австриец получил в конце прошлого календарного года.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на три зачётных балла.