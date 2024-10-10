«Реал» отреагировал на решение Надаля завершить карьеру

Легенда тенниса Рафаэль Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру. Вскоре после этого с заявлением выступил футбольный клуб «Реал».

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров хотят выразить своё восхищение и привязанность к одной из величайших легенд испанского и мирового спорта. Для нас и для всех болельщиков «Реала» есть и всегда будет источником гордости то, что такая легенда, как Рафа Надаль, представляет наш клуб в качестве почётного члена «Реала», - говорится в заявлении.

«Реал» перечислил достижения теннисиста, а также поблагодарил Рафаэля Надаля и пожелал ему всего наилучшего на новом этапе жизни.