Тчуамени: «Реал» не давит на сборную Франции

Нападающий Килиан Мбаппе не получил вызов в сборную Франции, хотя участвовал в последних матчах «Реала», и Карло Анчелотти говорил, что футболист восстановился. Появились слухи о том, что мадридский клуб давит на французскую национальную команду. Комментарий на этот счёт дал полузащитник Орельен Тчуамени.

«Я говорил с Килианом. У него есть физические проблемы. Никакого давления со стороны клуба нет», - сказал Тчуамени журналистам.

Стоит сказать, что в четверг именно Орельен Тчуамени будет капитаном сборной Франции в матче Лиги наций против Израиля. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.

Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале»