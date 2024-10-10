Дешам ответил, повлиял ли «Реал» на его решение по Мбаппе

Килиан Мбаппе не попал в заявку сборной Франции на октябрьский сбор, но после этого сыграл за «Реал» против «Вильярреала». Появились предположение, что мадридский клуб оказывает давление на сборные, добиваясь решений в свою пользу. Впрочем, рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам опроверг эти слухи.

«Мбаппе не был в форме в матче против «Вильярреала». От «Реала» не было запроса – решение принимал я. Килиан играл против «Реала», не будучи готовым на все 100 процентов», - сказал Дешам журналистам.

В четверг вечером сборная Франции проведёт матч Лиги наций против Израиля. Не пропустите текстовую трансляцию.

Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале»