Легенда тенниса Надаль завершил карьеру – он болеет за «Реал»

Звёздный теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении спортивной карьеры. Надаль повесил теннисную ракетку на гвоздь в 38 лет. По ходу карьеры Рафа выиграл 22 турнира Большого шлема. Больше таких побед имеет только один теннисист – Новак Джокович.

Стоит отметить, что Надаль является поклонником мадридского «Реала». «Сливочные» часто поздравляли теннисиста с его успехами. Наверняка клуб как-то отреагирует и на решение Надаля уйти из тенниса. Рафаэль нередко посещал матчи «Реала». В августе, например, теннисист даже получил в подарок футболку от Килиана Мбаппе после игры Ла Лиги.