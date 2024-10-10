Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Легенда тенниса Надаль завершил карьеру – он болеет за «Реал»

10 Октября 2024 • 12:41 Комментировать

Звёздный теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении спортивной карьеры. Надаль повесил теннисную ракетку на гвоздь в 38 лет. По ходу карьеры Рафа выиграл 22 турнира Большого шлема. Больше таких побед имеет только один теннисист – Новак Джокович.

Стоит отметить, что Надаль является поклонником мадридского «Реала». «Сливочные» часто поздравляли теннисиста с его успехами. Наверняка клуб как-то отреагирует и на решение Надаля уйти из тенниса. Рафаэль нередко посещал матчи «Реала». В августе, например, теннисист даже получил в подарок футболку от Килиана Мбаппе после игры Ла Лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рафаэль Надаль
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» «Манчестер Сити» после трибунала разослал письма 19 клубам АПЛ Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро Отставки чемпионата России: кто следующий
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити» Хави может возглавить топ-клуб АПЛ
Спортивные новости
Кафельников отреагировал на завершение карьеры Надаля Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры после Кубка Дэвиса в ноябре Тренер высказался о поражении Медведева от Синнера в 1/4 финала турнира в Шанхае Овечкин, Малкин, Панарин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Столичный дивизион Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Октября
14:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» отреагировал на решение Надаля завершить карьеру
13:57 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Реал» не давит на сборную Франции
13:42 · Испания. Ла Лига
Дешам ответил, повлиял ли «Реал» на его решение по Мбаппе
12:41 · Испания. Ла Лига
Легенда тенниса Надаль завершил карьеру – он болеет за «Реал»
12:16 · Англия. Премьер-лига
Три испанских клуба нацелились на Траоре
08:19 · Испания. Ла Лига
Иньеста назвал трёх игроков «Барселоны», которых позвал бы в свою команду
06:48 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Атлетико» играет в одной лиге с двумя лучшими командами Европы»
06:25 · Испания. Ла Лига
Симеоне – о проигранных финалах Лиги чемпионов: «У «Атлетико» ещё будет подобный шанс»
06:17 · Испания. Ла Лига
Два игрока «Барселоны» лидируют в топ-чемпионатах по важному показателю
06:05 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» стал приоритетной целью «Реала» на 2025 год слухи
05:55 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Крооса невозможно заменить, в мире нет таких игроков» 1
05:37 · Испания. Ла Лига
Рафинья назвал переломный момент, который помог ему раскрыться в «Барселоне»
05:27 · Испания. Ла Лига
Хоселу сравнил Мбаппе с Роналду
05:18 · Испания. Ла Лига
Абидаль вспомнил, как убедил Френки де Йонга не переходить в «ПСЖ»
04:51 · Испания. Ла Лига
Щесны объяснил, почему возобновил карьеру ради «Барселоны»
04:07 · Испания. Ла Лига
Касадо: «Уважаю Пенью, но «Барселоне» был нужен Щесны»
04:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» нового игрока, но клуб не поддерживает тренера
03:46 · Испания. Ла Лига
Беллингем может сыграть за сборную Англии на новой позиции
03:36 · Испания. Ла Лига
Касадо – о Ямале: «Мы все удивляемся на тренировках»
02:42 · Испания. Ла Лига
​Левандовски: «Щесны хотел только в «Барселону»
01:32 · Испания. Ла Лига
​Моуринью: «Самое большое сожаление в карьере - я не работал с Месси» 1
00:39 · Италия. Серия А
​Мората рассказал, как сражался с депрессией
00:31 · Испания. Ла Лига
Щесны рассказал, какой игрок «Барселоны» его особенно впечатлил
00:28 · Испания. Ла Лига
​Руководство испанского футбола объявило войну радикалам из болельщиков «Атлетико»
00:05 · Испания. Ла Лига
Хави и Лапорта проигнорировали друг друга на церемонии, посвящённой уходу Иньесты слухи
Все новости