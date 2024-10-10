Иньеста назвал трёх игроков «Барселоны», которых позвал бы в свою команду

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста выбрал из нынешнего состава «сине-гранатовых» игроков, которых взял бы в свою команду.

«Я пригласил бы к себе в команду Ансу Фати, Педри и тер Штегена», - передает слова легенды испанского футбола Cope.

Напомним, что на днях Андрес объявил о завершении игровой карьеры. В настоящий момент ему 40 лет.

Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. В составе каталонского коллектива полузащитник сыграл 674 поединка, отметившись 57 забитыми мячами и 136 голевыми передачами. После ухода из «Барсы» хавбек выступал за «Виссел Кобе» и «Эмирейтс».