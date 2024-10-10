Симеоне: «Атлетико» играет в одной лиге с двумя лучшими командами Европы»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о конкуренции в Ла Лиге.

«Матрасники» ежегодно считаются третьими претендентами на чемпионский титул после мадридского «Реала» и «Барселоны». Последний триумф команды Симеоне в чемпионате датирован сезоном-2020/21.

«Устраивает ли нас быть третьими? Нет, для меня этого недостаточно, но такова реальность. Цель клуба – продолжать расти, как это было в предыдущие 12 лет моей работы здесь, и по итогам каждого сезона попадать в Лигу чемпионов.

Конечно, мы хотим выиграть лигу, но нам противостоят, возможно, две лучшие команды Европы, поэтому цель завоевать титул для нас труднодостижима», – поведал в беседе с ESPN Симеоне.