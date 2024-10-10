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Симеоне – о проигранных финалах Лиги чемпионов: «У «Атлетико» ещё будет подобный шанс»

10 Октября 2024 • 06:25 Комментировать
Атлетико М
...
Лилль
23.10 22:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что его команда сможет вновь побороться за победу в Лиге чемпионов.

«Матрасники» останавливались в шаге от триумфа в 2014 и 2016 годах – оба раза на пути оказывался «Реал». В первом случае коллектив Диего Симеоне уступил со счётом 1:4, пропустив трижды в дополнительное время, спустя два года «сливочные» взяли верх уже в серии пенальти.

«Два финала Лиги чемпионов? Это разочарование, мы были максимально близки к победе. Но я уверен, что у нас ещё появится подобный шанс», – сказал в интервью ESPN Симеоне.

В прошедшей кампании «Атлетико» добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил дортмундской «Боруссии».

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Диего Симеоне ещё теги

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