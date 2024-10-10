Симеоне – о проигранных финалах Лиги чемпионов: «У «Атлетико» ещё будет подобный шанс»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что его команда сможет вновь побороться за победу в Лиге чемпионов.

«Матрасники» останавливались в шаге от триумфа в 2014 и 2016 годах – оба раза на пути оказывался «Реал». В первом случае коллектив Диего Симеоне уступил со счётом 1:4, пропустив трижды в дополнительное время, спустя два года «сливочные» взяли верх уже в серии пенальти.

«Два финала Лиги чемпионов? Это разочарование, мы были максимально близки к победе. Но я уверен, что у нас ещё появится подобный шанс», – сказал в интервью ESPN Симеоне.

В прошедшей кампании «Атлетико» добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил дортмундской «Боруссии».