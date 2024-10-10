Два игрока «Барселоны» лидируют в топ-чемпионатах по важному показателю

Футболисты «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья Диас отлично начали сезон, что подтверждается статистикой.

17-летний испанец лидирует в пяти ведущих европейских чемпионатах по количеству созданных с игры (без учёта стандартов) явных голевых моментов – девять, докладывает Squawka. На втором месте располагается другой представитель «Барселоны» – Рафинья Диас (восемь). Замыкает тройку лучших звезда лондонского «Челси» Коул Палмер – семь созданных «больших» шансов с игры. Четвёртую позицию в рейтинге делят Букайо Сака из «Арсенала» и Омар Мармуш из «Айнтрахта» – по шесть.

В активе Ламина Ямаля четыре забитых мяча и пять ассистов в текущем розыгрыше Ла Лиги, у Рафиньи – пять плюс пять. Оба игрока «сине-гранатовых» провели по девять матчей.