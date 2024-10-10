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Хоселу: «Крооса невозможно заменить, в мире нет таких игроков»

10 Октября 2024 • 05:55 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением о Тони Кроосе.

Немецкий экс-хавбек покинул ряды «сливочных» по окончании прошлого сезона, а летом завершил карьеру после выступления на Евро-2024. По распространённому мнению, отсутствие Крооса – одна из главных причин трудностей «Реала» в текущем сезоне.

«Крооса невозможно заменить, в мире нет другого такого игрока. Тому, кто играет на его позиции в «Реале», приходится заменять человека, который был как Иньеста, Хаби Алонсо, Хави, Модрич. Тони – один из лучших полузащитников в истории», – цитирует Madrid Xtra Хоселу, с лета выступающего за катарскую «Аль-Гарафу».

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