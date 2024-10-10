Рафинья назвал переломный момент, который помог ему раскрыться в «Барселоне»

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас великолепно начал нынешний сезон.

Бразилец отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными пасами, проведя 11 матчей за команду Ханса-Дитера Флика в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

«Могу с уверенностью сказать, что провожу один из лучших отрезков в своей карьере, – признаётся Рафинья. – Честно говоря, полгода назад я бы не захотел адаптироваться к игре на другой позиции. Я был прикован к правому флангу атаки, где чувствовал себя наиболее комфортно и уверенно.

Однажды я понял, что должен уметь адаптироваться и проявлять себя на любой позиции, если хочу играть за «Барселону» и сборную Бразилии. Это был переломный момент. Конкуренция очень серьёзна, меня окружают игроки высочайшего уровня», – рассказал в интервью Ge Globo 27-летний вингер.