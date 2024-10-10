Хоселу сравнил Мбаппе с Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу считает, что Килиан Мбаппе намерен повторить путь Криштиану Роналду.

Французский форвард, ранее выступавший за «ПСЖ», пополнил ряды «сливочных» перед началом текущего сезона.

«Роналду – величайший игрок «Реала», лучший бомбардир в истории футбола. Целью Мбаппе будет достижение аналогичных показателей, но Криштиану – лучший из всех, кто когда-либо играл за «Реал», с точки зрения цифр и исторического вклада. Мбаппе наверняка тоже захочет оставить свой след в клубе. Постепенно он идёт к этому, он ещё напишет свою историю», – цитирует Madrid Universal Хоселу, перешедшего в «Аль-Гарафу» в июле.