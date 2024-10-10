Абидаль вспомнил, как убедил Френки де Йонга не переходить в «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, как вёл переговоры с Френки де Йонгом.

Нидерландский полузащитник перебрался в каталонский клуб из амстердамского «Аякса» летом 2019 года. Стоимость трансфера составила 86 млн евро.

«После того, как «Аякс» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов, многие топ-клубы хотели заполучить Френки. Он сказал мне, что поговорил с тренером «ПСЖ» и собирается перейти туда. Тогда я ответил: «Барселона» подписывает тебя как клуб, дело не в конкретном тренере», – передаёт Barca Universal слова Абидаля, покинувшего должность спортивного директора «Барселоны» в 2020 году.