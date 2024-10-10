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Абидаль вспомнил, как убедил Френки де Йонга не переходить в «ПСЖ»

10 Октября 2024 • 05:18 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
19.10 22:00

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, как вёл переговоры с Френки де Йонгом.

Нидерландский полузащитник перебрался в каталонский клуб из амстердамского «Аякса» летом 2019 года. Стоимость трансфера составила 86 млн евро.

«После того, как «Аякс» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов, многие топ-клубы хотели заполучить Френки. Он сказал мне, что поговорил с тренером «ПСЖ» и собирается перейти туда. Тогда я ответил: «Барселона» подписывает тебя как клуб, дело не в конкретном тренере», – передаёт Barca Universal слова Абидаля, покинувшего должность спортивного директора «Барселоны» в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Эрик Абидаль Френки де Йонг ещё теги

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