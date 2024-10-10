Щесны объяснил, почему возобновил карьеру ради «Барселоны»

Новичок «Барселоны» Войцех Щесны рассказал о своём решении возобновить карьеру.

В начале октября поляк заключил с каталонским клубом контракт, рассчитанный до конца сезона. Чуть более чем за месяц до этого 34-летний вратарь расстался с «Ювентусом» и объявил о завершении карьеры.

«Я был доволен своим уходом из футбола, но одного чувства счастья в жизни недостаточно. Это приятное и комфортное ощущение, однако, когда появляется вызов, когда возникает возможность сделать что-то особенное и запомниться людям, твоя мотивация возрастает», – объяснил в интервью Diario Sport Щесны своё решение вновь надеть вратарские перчатки.