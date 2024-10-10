Касадо: «Уважаю Пенью, но «Барселоне» был нужен Щесны»

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо одобрил подписание голкипера Войцеха Щесны.

«Сине-гранатовые» в экстренном порядке пригласили 34-летнего поляка, завершившего карьеру в конце августа. Экс-вратарю «Ювентуса» предстоит конкурировать с Иньяки Пеньей за место в основе, освободившееся после тяжёлой травмы Марка-Андре тер Штегена.

«При всё уважении к Иньяки Пенье, мы очень довольны подписанием Щесны. Он опытный вратарь, который явно поможет «Барселоне», – цитирует Barca Universal Касадо.

Дебют Войцеха Щесны за каталонцев может состояться 20 октября, когда коллектив Ханса-Дитера Флика сыграет на своём поле с «Севильей» в Ла Лиге.