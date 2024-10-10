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Касадо: «Уважаю Пенью, но «Барселоне» был нужен Щесны»

10 Октября 2024 • 04:07 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо одобрил подписание голкипера Войцеха Щесны.

«Сине-гранатовые» в экстренном порядке пригласили 34-летнего поляка, завершившего карьеру в конце августа. Экс-вратарю «Ювентуса» предстоит конкурировать с Иньяки Пеньей за место в основе, освободившееся после тяжёлой травмы Марка-Андре тер Штегена.

«При всё уважении к Иньяки Пенье, мы очень довольны подписанием Щесны. Он опытный вратарь, который явно поможет «Барселоне», – цитирует Barca Universal Касадо.

Дебют Войцеха Щесны за каталонцев может состояться 20 октября, когда коллектив Ханса-Дитера Флика сыграет на своём поле с «Севильей» в Ла Лиге.

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Барселона Войцех Щесны Иньяки Пенья Марк Касадо ещё теги

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