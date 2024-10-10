Анчелотти хочет видеть в «Реале» нового игрока, но клуб не поддерживает тренера

В мадридском «Реале» снова не одобряют желание Карло Анчелотти усилить состав новым игроком.

«Сливочные» испытывают кадровые трудности из-за травм, и итальянский тренер был бы рад подписанию нового футболиста в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, руководство «королевского клуба» не заинтересовано в январских подписаниях. Анчелотти не станет создавать проблем – он спокойно примет стратегию руководства, как уже делал ранее.

Недавно «сливочные» надолго потеряли Даниэля Карвахаля – он выбыл из-за разрыва крестообразной связки. Основным правым защитником теперь будет Лукас Васкес.