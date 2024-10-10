Беллингем может сыграть за сборную Англии на новой позиции

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может сыграть в новой роли в сборной Англии.

Как правило, 21-летний футболист занимал привычное для себя место в полузащите во встречах «трёх львов», однако теперь исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли может попробовать его в качестве «ложной девятки», докладывает журналист Сами Мокбель. Такой вариант наигрывался на тренировках англичан.

Вероятно, именно Беллингему предстоит заменить Гарри Кейна, который, по словам самого временного рулевого сборной Англии, не сможет выйти в стартовом составе в ближайшем матче против Греции из-за травмы.

Встреча Англия – Греция стартует в 21:45 по московскому времени.