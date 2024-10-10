Касадо – о Ямале: «Мы все удивляемся на тренировках»

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо высказался о своём 17-летнем одноклубнике Ламине Ямале.

21-летний футболист признался, что игра юного вингера не перестаёт удивлять всех в команде.

«Я действительно удивлён тем, что делает Ямаль, и дело не только в его возрасте. Даже если бы ему было 25, я бы всё равно поражался. Мы все удивляемся на тренировках», – приводит Barca Universal слова Касадо.

Ламин Ямаль записал на свой счёт пять забитых мячей и пять результативных передач в 11 матчах за «Барселону» в текущей кампании. Вундеркинд проводит лишь второй полноценный сезон на взрослом уровне.