​Левандовски: «Щесны хотел только в «Барселону»

Похоже, что Роберт Левандовски сыграл очень большую роль в сделке между соотечественником Войцехом Щесны и каталонской «Барселоной», за которую сам Леви выступает с 2022 года. Он выглядит сейчас едва ли не более довольным, нежели сам Щесны, сделав на радостях хет-трик в очередном матче испанского чемпионата.

- Чуть раньше, когда Войцех покидал «Ювентус», он сказал мне, что вернулся бы на поле только ради выступлений за «Барселону». Отдохнув, он набрался сил и я уверен, что после двух недель тренировок он уже будет в оптимальной форме, - цитирует слова Левандовски derbyderbyderby.it.