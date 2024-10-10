​Моуринью: «Самое большое сожаление в карьере - я не работал с Месси»

Спустя много-много лет после своей вражды с «Барселоной» и Лионелем Месси в качестве наставника мадридского «Реала», Жозе Моуринью всё-таки нашёл в себе силы признать безусловные достоинства величайшего аргентинского игрока. Он признался, что главным сожалением его карьеры является то, что он так и не поработал с Месси.

- О чём я сожалею в своей карьере? Не могу сказать, что о многом. Но сожалею, что не поработал с некоторыми феноменальными игроками. Например, с Месси. Хотя я думаю, что его всё равно никто не сможет ничему научить на футбольном поле, - цитирует слова португальского специалиста SportBible.