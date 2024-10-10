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​Моуринью: «Самое большое сожаление в карьере - я не работал с Месси»

10 Октября 2024 • 01:32 Комментировать (2)

Спустя много-много лет после своей вражды с «Барселоной» и Лионелем Месси в качестве наставника мадридского «Реала», Жозе Моуринью всё-таки нашёл в себе силы признать безусловные достоинства величайшего аргентинского игрока. Он признался, что главным сожалением его карьеры является то, что он так и не поработал с Месси.

- О чём я сожалею в своей карьере? Не могу сказать, что о многом. Но сожалею, что не поработал с некоторыми феноменальными игроками. Например, с Месси. Хотя я думаю, что его всё равно никто не сможет ничему научить на футбольном поле, - цитирует слова португальского специалиста SportBible.


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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Лионель Месси
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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamuss
10 Октября 2024 в 02:37
Что за проблема, наймись помощником тренера в его клуб, вот и поработаешь, помощником возьмут точно )
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