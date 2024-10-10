Щесны рассказал, какой игрок «Барселоны» его особенно впечатлил

Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны выделил одного из своих новых одноклубников.

Поляк признался, что был впечатлён способностями 17-летнего центрального защитника Пау Кубарси.

«Смотреть игру по телевизору и вживую – совершенно разные вещи. Я был впечатлён игрой Кубарси при просмотре матчей по телевизору, но вживую он производит ещё более сильное впечатление. Этот парень хорош в обращении с мячом, одарён технически, но его оборонительные навыки также на высоком уровне. С нетерпением жду возможности сыграть с ним», – заявил в интервью Diario Sport Щесны, подписанный каталонским клубом в начале октября.