​Руководство испанского футбола объявило войну радикалам из болельщиков «Атлетико»

Руководство испанской футбольной лиги объявило войну радикальной фанатской группировке Frente Atletico, которая прославилась своими хулиганскими выходками во время матчей любимого клуба.

Последняя из них имела место не далее как пару недель назад в матче против «Реала», который пришлось прервать из-за того, что на поле полетели посторонние предметы, в том числе пакеты с фекалиями.

Из-за этого руководство лиги оштрафовало «Атлетико» на 45 тысяч евро, а также закрыло несколько секторов стадиона на три домашних матча клуба. Но не только - сейчас ведомство Хавьера Тебаса документирует нарушения законов со стороны группировки и готовится обратиться в прокуратуру.