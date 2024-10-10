Хави и Лапорта проигнорировали друг друга на церемонии, посвящённой уходу Иньесты

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес находится не в лучших отношениях с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Испанский наставник был отправлен в отставку по окончании прошлого сезона. Во время недавней церемонии, посвящённой прощанию Андреса Иньесты с футболом, Хави и Лапорта случайно пересеклись, но даже не поприветствовали друг друга, информирует журналист Хави Мигель. Отношения между безработным тренером и главой каталонского гранда остаются напряжёнными.

Хави Эрнандес занимал должность рулевого «сине-гранатовых» с осени 2021 года. Перед началом текущего сезона место испанца занял Ханс-Дитер Флик.