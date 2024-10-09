Щесны: «Если бы месяц назад мне сказали, что я окажусь в «Барселоне», я бы смеялся без остановки»

Голкипер «Барселоны» Войцех Щесны рассказал, как решил вернуться в футбол.

В конце августа 34-летний поляк покинул «Ювентус» и объявил о завершении карьеры. В начале октября вратаря подписал каталонский гранд, искавший замену травмированному Марку-Андре тер Штегену.

«Если бы месяц назад мне сказали, что я окажусь в «Барселоне», я бы смеялся без остановки. Тогда я представить себе не мог, что приму новый вызов. Планы меняются, когда тебе звонят из «Барселоны».

Спросив себя о том, могу ли я отказать «Барселоне», я подумал: «Нет, я не могу отказаться». Если вы отказываете этому клубу, то вам просто не хватает смелости, чтобы принять вызов. Думаю, у меня ещё достаточно страсти и мастерства, чтобы приносить пользу, поэтому я согласился на такой шаг», – приводят испанские СМИ слова Щесны.