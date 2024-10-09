Щесны – о курении: «Это никого не касается»

Голкипер «Барселоны» Войцех Щесны ответил на вопрос о своей вредной привычке.

34-летний игрок, недавно возобновивший карьеру, не скрывает пристрастия к курению сигаре, но не считает, что это сказывается на его спортивной форме.

«Это никого не касается, и я не собираюсь ничего менять в своей личной жизни. Я верю, что это никак на меня не влияет. Я просто стараюсь работать на поле в два раза усерднее. Я не курю на глазах у детей, чтобы не оказывать дурного влияния.

Я стараюсь скрывать это, но если кто-то думает, что я изменюсь, то всё напрасно – я такой, какой есть. Я хочу, чтобы обо мне судили как о вратаре, а не по историям, которые не имеют вообще никакого значения», – сказал в интервью Mundo Deportivo Щесны.