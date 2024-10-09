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Рауль покинет «Кастилью» по итогу сезона, уступив место Арбелоа слухи

09 Октября 2024 • 21:36 Комментировать

Бывший форвард мадридского «Реала», а ныне молодой тренер Рауль Гонсалес покинет дубль «сливочных» по итогу текущего сезона. По информации Marca, заменит Рауля на посту также бывший игрок «Реала» Альваро Арбелоа. Сейчас Альваро работает с командой «Реала» возрастом до 19 лет.

Напомним, что Гонсалес в тренерском деле с 2018 года. Все эти годы он работает в структуре «Реала», сначала он трудился с юношами, а после, в 2019 году возглавил «Кастилью».

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Рауль возглавит «Шальке», однако назначения в немецкий клуб так и не произошло, гельзенкирхенцы обрели нового тренера.

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