Бывший форвард мадридского «Реала», а ныне молодой тренер Рауль Гонсалес покинет дубль «сливочных» по итогу текущего сезона. По информации Marca, заменит Рауля на посту также бывший игрок «Реала» Альваро Арбелоа. Сейчас Альваро работает с командой «Реала» возрастом до 19 лет.

Напомним, что Гонсалес в тренерском деле с 2018 года. Все эти годы он работает в структуре «Реала», сначала он трудился с юношами, а после, в 2019 году возглавил «Кастилью».

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Рауль возглавит «Шальке», однако назначения в немецкий клуб так и не произошло, гельзенкирхенцы обрели нового тренера.