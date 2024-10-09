Гюлер не вернётся в Турцию

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер не перейдёт в «Фенербахче».

Ранее появилась информация о том, что клуб Жозе Моуринью хочет арендовать 19-летнего футболиста у «Реала».

Как утверждает журналист Ягиз Сабункуоглу, новость о том, что Гюлер может быть отдан в аренду – фейк. По данным источника, Гюлер хочет добиться успеха в составе «сливочных».

Напомним, Гюлер перебрался в «Реал» из «Фенербахче» летом 2023 года. За турецкого полузащитника испанский гранд выложил 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Гюлер появился на поле в десяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.