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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья: «Моя роль как капитана — помогать молодым и новичкам»

09 Октября 2024 • 20:56 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас ответил на вопрос, что для него значит капитанская повязка.

«Моя роль как капитана — помогать тем, кто приходит в клуб, будь то молодые игроки из академии или новички, адаптироваться как можно скорее», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором шести результативных передач.

После девяти туров «Барселона» является лидером испанской Ла Лиги, имея в копилке 24 очка.

20 октября «сине-гранатовые» примут у себя дома «Севилью» в рамках десятого тура чемпионата Испании. Старт поединка запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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