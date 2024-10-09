Рафинья: «Моя роль как капитана — помогать молодым и новичкам»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас ответил на вопрос, что для него значит капитанская повязка.
«Моя роль как капитана — помогать тем, кто приходит в клуб, будь то молодые игроки из академии или новички, адаптироваться как можно скорее», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.
В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором шести результативных передач.
После девяти туров «Барселона» является лидером испанской Ла Лиги, имея в копилке 24 очка.
20 октября «сине-гранатовые» примут у себя дома «Севилью» в рамках десятого тура чемпионата Испании. Старт поединка запланировано на 22:00 по мск.
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