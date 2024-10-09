Рафинья: «Моя роль как капитана — помогать молодым и новичкам»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас ответил на вопрос, что для него значит капитанская повязка.

«Моя роль как капитана — помогать тем, кто приходит в клуб, будь то молодые игроки из академии или новички, адаптироваться как можно скорее», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором шести результативных передач.

После девяти туров «Барселона» является лидером испанской Ла Лиги, имея в копилке 24 очка.

20 октября «сине-гранатовые» примут у себя дома «Севилью» в рамках десятого тура чемпионата Испании. Старт поединка запланировано на 22:00 по мск.