Бывший игрок Барселоны Кристиан Идальго специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своими мыслями об Андресе Иньесте.

«У меня очень хорошие воспоминания об Иньесте. Мы все знаем, какой он футболист, но я бы хотел сказать о нем, как о человеке. Он очень спокойный, очень неторопливый, порой даже слишком, ха-ха. Он всегда обдумывал перед тем, как что-то сделать или сказать. Интеллект его сила, поэтому он стал таким великим игроком. А еще Андрес очень добрый и всегда старался помочь партнерам», - сказал нам Идальго.

Напомним, что Иньеста недавно завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 40 лет. Подавляющее большинство матчей он провёл за родную «Барселону».

Сборная Испании обратилась к Иньесте