Клуб Моуринью хочет заполучить игрока «Реала»

«Фенербахче» рассматривает возможности по усилению своего состава в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах издание AS, «канарейки» думают о варианте с арендой полузащитника Арды Гюлера.

Отмечается, что «Реал» может рассмотреть возможность аренды Гюлера в январе, чтобы футболист получал ценное игровое время. В настоящий момент турецкий полузащитник не так часто появляется на поле в составе «Реала».

Стоит сказать, что летом 2023 года Арда Гюлер перебрался в «Реал» именно из «Фенербахче».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивает 19-летнего Гюлера в 45 миллионов евро.