Клуб Моуринью хочет заполучить игрока «Реала»

«Фенербахче» рассматривает возможности по усилению своего состава в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах издание AS, «канарейки» думают о варианте с арендой полузащитника Арды Гюлера.
Отмечается, что «Реал» может рассмотреть возможность аренды Гюлера в январе, чтобы футболист получал ценное игровое время. В настоящий момент турецкий полузащитник не так часто появляется на поле в составе «Реала».
Стоит сказать, что летом 2023 года Арда Гюлер перебрался в «Реал» именно из «Фенербахче».
Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивает 19-летнего Гюлера в 45 миллионов евро.
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