Ямаль: «Как бы ты не отдал передачу Левандовски, он всегда забьёт»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился комментарием о форварде команды Роберте Левандовском.

— Как бы ты не отдал передачу Левандовски, он всегда забьет. Мы очень рады за него. Надеюсь, он станет лучшим бомбардиром, — приводит слова Ямаля RNE.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 36-летний Левандовски принял участие в девяти матчах, в которых забил десять мячей и стал автором двух результативных передач.

Контракт Левандовски с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года.

В десятом туре испанской Ла Лиги «Барселона» примет на своем поле «Севилью». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.