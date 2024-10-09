Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе проведёт мини-сбор, чтобы улучшить свои кондиции. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Мбаппе хочет привести в порядок свою форму во время международной паузы, так как понимает, что пока не оправдывает ожидания в «Реале».

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и стал автором одной результативной передачи.

После девяти туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в своей копилке 21 зачетный балл. Отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет три очка.