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Мбаппе решил провести дополнительный сбор — известна причина слухи

09 Октября 2024 • 14:47 Комментировать (1)
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе проведёт мини-сбор, чтобы улучшить свои кондиции. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Мбаппе хочет привести в порядок свою форму во время международной паузы, так как понимает, что пока не оправдывает ожидания в «Реале».

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и стал автором одной результативной передачи.

После девяти туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в своей копилке 21 зачетный балл. Отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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09 Октября 2024 в 15:15
О как оказывается можно...)(
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