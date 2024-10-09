Ямаль оценил игру «Барселоны» в этом сезоне

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о результатах команды в нынешнем сезоне. Напомним, «сине-гранатовые» ушли на международную паузу в качестве лидера чемпионата Испании с отрывом в 3 очка от мадридского «Реала».

«Мы наслаждаемся этим сезоном. Мы довольны стилем Флика. Его футбол требователен, но в конце концов, когда вы прессингуете и отбираете мяч, вы контролируете игру. Флик очень близок со всеми, независимо от того, играют ли футболист больше или меньше», – цитирует Ламина журналист Фабрицио Романо.

Ямаль уже успел отметиться 4 голами и 5 результативными передачами в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.