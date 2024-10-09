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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль оценил игру «Барселоны» в этом сезоне

09 Октября 2024 • 11:01 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о результатах команды в нынешнем сезоне. Напомним, «сине-гранатовые» ушли на международную паузу в качестве лидера чемпионата Испании с отрывом в 3 очка от мадридского «Реала».

«Мы наслаждаемся этим сезоном. Мы довольны стилем Флика. Его футбол требователен, но в конце концов, когда вы прессингуете и отбираете мяч, вы контролируете игру. Флик очень близок со всеми, независимо от того, играют ли футболист больше или меньше», – цитирует Ламина журналист Фабрицио Романо.

Ямаль уже успел отметиться 4 голами и 5 результативными передачами в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль

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