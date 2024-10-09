В «Реале» знают, кто получит «Золотой мяч»

Мадридский «Реал» готовится к победе нападающего Винисиуса Жуниора в номинации на «Золотой мяч».

Как информирует Relevo, в «королевском» клубе не сомневаются, что престижную награду получит бразильский форвард. В «Реале» считают это клубным успехом, поскольку Винисиус вырос в игрока мирового уровня именно здесь.

Мадридский гранд готовит делегацию для посещения церемонии вручения «Золотого мяча», а также поздравительную программу. Мероприятие пройдет 28 октября.

Напомним, что Винисиус выступает за «сливочных» с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2027-го. Его ценник составляет 180 миллионов евро.