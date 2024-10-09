Сборная Испании обратилась к Иньесте

Пресс-служба национальной команды Испании посредством социальных сетей обратилась к полузащитнику Андресу Иньесте, принявшему решение о завершении игровой карьеры.

«Андрес Иньеста, спасибо за твою игру», - говорится в публикации «красной фурии».

За сборную Испании полузащитник сыграл 131 встречу. Андрес отметился 14 забитыми мячами и 30 голевыми передачами. В составе национальной команды он становился чемпионом мира и чемпионом Европы (дважды).

Иньеста выступал за «Барселону» большую часть карьеры. Он принял участие в 674 матчах, забил 57 голов и отдал 136 ассистов. Затем Андрес поиграл за «Виссел Кобе» и «Эмирейтс».