Глава ФИФА высказался об уходе Иньесты из футбола

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино поделился мнением о решении испанского полузащитника Андреса Иньесты завершить карьеру.
«Хочу поздравить Иньесту с прекрасной карьерой. Он своей игрой приводил весь мир в восторг. Было приятно видеть Андреса с мячом на поле. Это волшебство навсегда останется в наших сердцах. Желаю всего самого лучшего в будущем», - оставил сообщение Инфантино в социальных сетях.
Иньеста большую часть карьеры провел за каталонскую «Барселону». Его последним клубом был «Эмирейтс». За сборную Испании звездный хавбек сыграл 131 встречу, записав на свой счет 14 забитых мячей и 30 голевых передач.
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