Глава ФИФА высказался об уходе Иньесты из футбола

«Хочу поздравить Иньесту с прекрасной карьерой. Он своей игрой приводил весь мир в восторг. Было приятно видеть Андреса с мячом на поле. Это волшебство навсегда останется в наших сердцах. Желаю всего самого лучшего в будущем», - оставил сообщение Инфантино в социальных сетях.